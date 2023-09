Médico assediava as vítimas dentro da unidade - Reprodução

Publicado 24/09/2023 08:39

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou um médico e sócio do Hospital Tijutrauma, na Tijuca, Zona Norte do Rio, por ato libidinoso mediante fraude contra três mulheres, sendo duas funcionárias e uma paciente.

De acordo com as investigações da 19ª DP (Tijuca), Maurício Guimarães Pedro, de 76 anos, aproveitava do fato de estar sozinho com elas para cometer os assédios dentro da unidade de saúde. Em depoimento à polícia em abril deste ano, uma das vítimas afirmou que, durante realização de um exame, o médico puxou sua roupa e introduziu o dedo em seu ânus. Ainda de acordo com o relato, o acusado deu dois tapas em suas nádegas e a chamou de "rechonchuda".



Em depoimento, uma funcionária afirmou que procurou atendimento após um acidente que ocasionou em dores nas costelas e, durante a consulta, o médico segurou em seu seio esquerdo. Na ocasião, a vítima percebeu o abuso, procurou a polícia para o registro de ocorrência e pediu demissão do cargo.

Segundo o delegado titular da 19ª DP (Tijuca), Hilton Alonso, as denúncias contra o profissional ocorreram em 2019 e 2023. "Ele foi indiciado por tais crimes cometidos contra duas funcionárias e na DEAM do Centro existe uma investigação ainda em andamento, de 2019, sobre o mesmo médico que foi denunciado por uma paciente pelos mesmos atos. Ele foi indiciado pela 19ª DP e denunciado pelo MP com base no inquérito. Provável que apareçam outras, já que a primeira denúncia é de 2019 e teve outras em 2023", ressaltou o delegado ao DIA.



Aos policiais, o médico negou as acusações. A reportagem do DIA tenta contato com o acusado e com o Hospital Tijutrauma. O espaço está aberto para manifestações.