Determinação foi publicada nesta terça-feira (10) - Reprodução

Determinação foi publicada nesta terça-feira (10)Reprodução

Publicado 10/10/2023 10:07

Rio - A Prefeitura do Rio publicou, nesta terça-feira (10), um decreto que determina que o imóvel urbano privado que apresentar sinais de abandono por um determinado tempo poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, três anos depois, à propriedade do município. A decisão foi publicada no Diário Oficial da cidade.



De acordo com o texto, a medida leva em conta a grande quantidade de imóveis abandonados e subutilizados em áreas com infraestrutura urbana, principalmente no Centro da cidade, e que muitos deles estão em mau estado de conservação, podendo apresentar risco de desabamento.



A realização da arrecadação dos imóveis será presumida quando o proprietário não cumprir com os cuidados com o bem, como não realizar o pagamento dos impostos sobre a propriedade por cinco anos e a falta de manutenções regulares.



Após isso, será necessária a abertura de um processo administrativo, que deve conter um laudo técnico de vistoria, assinado por servidores municipais, que contenham a documentação comprobatória dos sinais de abandono do imóvel e os débitos do pagamento de impostos.



Já com as documentações necessárias, em caso de ser decidido pelo prosseguimento do processo, o proprietário será notificado da arrecadação do imóvel e do direito de apresentar defesa. Se for o caso, deve apresentar em 180 dias um plano de recuperação do local e quitação das dívidas.



A ausência de manifestação do proprietário após a notificação, no período estabelecido pelo decreto, será interpretada como concordância com a arrecadação.



Os imóveis arrecadados poderão ser destinados à prestação de serviços públicos; concessão de direito real de uso a entidades civis que comprovadamente tenham fins filantrópicos, assistenciais, educativos, esportivos ou outros, no interesse do município; ou cedidos para quem tenha interesse em explorar comercialmente o local, mediante a contrapartida de conservá-lo.



As possibilidades previstas para destinação do imóvel arrecadado não poderão ultrapassar o período de três anos, podendo ser renovada posteriormente, quando a propriedade for definitiva da Prefeitura do Rio de Janeiro.



Após os três anos, já pertencendo ao município, o imóvel pode ainda ser utilizado para programas de habitação social e prestação de serviços públicos.

Construções irregulares serão reutilizadas