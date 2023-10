Apreensão de pés de maconha na Maré chegam a Cidade da Polícia, nesta Terça-feira (10). - Pedro Ivo/Agência O Dia

Apreensão de pés de maconha na Maré chegam a Cidade da Polícia, nesta Terça-feira (10).Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 10/10/2023 11:56





Ainda durante a operação desta terça-feira (10), que mira integrantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP), Rio - As forças de segurança que atuaram no Complexo da Maré , na Zona Norte, pelo segundo dia consecutivo localizaram dois galpões usados por criminosos para desmanche e clonagem de veículos, além de duas estufas com plantação de maconha na Vila do Pinheiro e na Vila do João. Nas ações, três suspeitos foram presos, sendo um deles na Cidade de Deus, na Zona Oeste.Ainda durante a operação desta terça-feira (10), que mira integrantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP), uma área de lazer transformada em um centro de treinamento para o tráfico foi devolvida à comunidade . O local conta com piscina olímpica, campo de futebol e até área de churrasco coberta. Segundo investigações da Polícia Civil, o espaço, que fica na Vila do João, era usado por lideranças criminosas, suas famílias e convidados, além de reuniões da facção e treinamentos operacionais de traficantes.

fotogaleria



A Operação Maré acontece em oito comunidades dominadas pelo TCP: Baixa do Sapateiro, Nova Maré, Bento Ribeiro Dantas, Conjunto Pinheiro, Vila do Pinheiro, Salsa e Merengue, Vila do João e Conjunto Esperança , além da Cidade de Deus, na Zona Oeste. Os agentes atuam ainda no Complexo da Pedreira, na Zona Norte.



Na segunda (9) os alvos da operação foram lideranças da facção rival, o Comando Vermelho (CV), que exerce o domínio sobre as favelas Nova Holanda, Parque Maré, Parque Rubens Vaz e Parque União. Na ação, nove pessoas foram presas, sendo três em flagrante e seis com mandado de prisão em aberto.



De acordo com o Governo do Estado, o Centro de Operações Especiais e Bope apreenderam durante incursão na Vila do Pinheiro, Timbau e Baixa do Sapateiro, três fuzis, uma carabina calibre 12 e uma réplica de metralhadora ponto 50. Nos galpões, 65 veículos recuperados.



Uma das estufas de maconha foi encontrada na Vila dos Pinheiros, Complexo da Maré. A outra, localizada pela Delegacia de Repreensão a Entorpecentes (DRE), foi encontrada em casa de dois andares na Vila do João, ambas no Complexo da Maré, causando prejuízo de cerca de R$ 2,5 milhões à facção criminosa. A Operação Maré acontece em oito comunidades dominadas pelo TCP: Baixa do Sapateiro, Nova Maré, Bento Ribeiro Dantas, Conjunto Pinheiro, Vila do Pinheiro, Salsa e Merengue, Vila do João e Conjunto Esperança , além da Cidade de Deus, na Zona Oeste. Os agentes atuam ainda no Complexo da Pedreira, na Zona Norte.Na segunda (9) os alvos da operação foram lideranças da facção rival, o Comando Vermelho (CV), que exerce o domínio sobre as favelas Nova Holanda, Parque Maré, Parque Rubens Vaz e Parque União. Na ação, nove pessoas foram presas, sendo três em flagrante e seis com mandado de prisão em aberto.De acordo com o Governo do Estado, o Centro de Operações Especiais e Bope apreenderam durante incursão na Vila do Pinheiro, Timbau e Baixa do Sapateiro, três fuzis, uma carabina calibre 12 e uma réplica de metralhadora ponto 50. Nos galpões, 65 veículos recuperados.Uma das estufas de maconha foi encontrada na Vila dos Pinheiros, Complexo da Maré. A outra, localizada pela Delegacia de Repreensão a Entorpecentes (DRE), foi encontrada em casa de dois andares na Vila do João, ambas no Complexo da Maré, causando prejuízo de cerca de R$ 2,5 milhões à facção criminosa.

Agentes das forças de segurança realizaram ainda a retirada de 10 toneladas de barricadas da região.



Primeira fase da operação

A Operação Maré conta com a mobilização de mil agentes das forças estaduais de segurança e é a maior já realizada com uso de tecnologia, aliada à inteligência e investigação. Equipamentos como drones com câmeras que fazem mapeamento de áreas em 3D e uma câmera com zoom de longo alcance são utilizados e têm capacidade de reconhecimento facial e identificação de placas de veículos. O primeiro dia de incursão já resultou em um prejuízo de pelo menos R$ 15 milhões às facções criminosas.



Nesta segunda-feira (9), a megaoperação prendeu nove criminosos, sendo seis com mandados de prisão em aberto e três em flagrante. Dentre eles, o PM Yuri Luiz Desiderati Ribeiro, de 36 anos, que foi preso em um caminhão na Avenida Brasil com 151 quilos de cocaína durante a operação no Complexo da Maré.

Além disso, foi apreendido 100kg de pasta base de cocaína em um galpão perto da Vila Cruzeiro, na Penha, e mais de meia tonelada de maconha e drogas sintéticas no Complexo da Maré. Entre as drogas apreendidas foram encontradas ainda embalagens descritas como fentanil, substância é 50 vezes mais potente do que a heroína e mais forte que a morfina, que é responsável por grande parte das 100 mil mortes por overdose que ocorreram nos EUA em 2022.

A droga foi localizada na Nova Holanda, comunidade do Complexo da Maré. Se confirmado que se trata de fato de fentanil, essa será a primeira vez que a substância é apreendida no Rio. A perícia tem 10 dias para analisar as susbtâncias encontradas.



Na região ainda foram retiradas de 14 ruas 29 toneladas de barricadas. Dentre o armamento apreendido havia 1 fuzil 7.62, uma arma falsa, dezenas de artefatos explosivos e diversos rádios comunicadores e 33 veículos, entre motos e carros.