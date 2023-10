Mais de 200 agentes vão atuar nas rodovias federais - Divulgação / Polícia Rodoviária Federal

Publicado 11/10/2023 08:10 | Atualizado 11/10/2023 11:40

o treinamento de criminosos no Complexo da Maré, na Zona Norte da cidade. Rio - Mais de 200 agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) vão reforçar o policiamento nas rodovias federais do RJ a partir desta quarta-feira (11). A medida foi um dos acordos feitos entre os governo federal e do Rio após as investigações que revelaram, na Zona Norte da cidade.

De acordo com a corporação, 140 agentes de outros estados chegaram na segunda-feira (9) para se juntar aos 100 policiais que já estavam atuando nas rodovias desde junho para a operação Palladium, que visa coibir o roubo de carga na Baixada Fluminense. No briefing com os policiais, que aconteceu na segunda-feira (9), foram apresentadas as diretrizes para atuação nas ações de policiamento e fiscalização.

criminosos arremessarem uma bomba no interior de um ônibus na altura de Barros Filho, na Zona Norte, mas as vias expressas continuam sendo patrulhadas pelo estado. A PRF informou, ainda, que caso haja determinação do Ministério da Justiça, a corporação pode atuar em ações conjuntas específicas em locais de interesse da União. No entanto, até o momento, o reforço é apenas nas rodovias federais do estado, como a Dutra, Washington Luiz, Rio-Magé e Arco Metropolitano. A atuação da PRF na Avenida Brasil chegou a ser cogitada após