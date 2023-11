Cauane Malaquias Costa, de 19 anos, presa pelo sequestro do recém-nascido Ravi - Arquivo/Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 06/11/2023 08:43

Rio - Novas imagens obtidas pela Polícia Civil da Maternidade Municipal Maria Amélia Buarque de Hollanda , no Centro do Rio, no dia do sequestro do pequeno Ravi Cunha , apontam que o crime cometido na última quarta-feira (1º) por Cauane Malaquias Costa , de 19 anos, foi premeditado. De acordo com o delegado Mário Jorge, da 4ªDP (Presidente Vargas), a acusada inventou uma gravidez e fingiu que o bebê roubado era o seu filho.