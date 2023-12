Ele foi condenado pelo crime de roubo qualificado - Divulgação

Ele foi condenado pelo crime de roubo qualificadoDivulgação

Publicado 03/12/2023 11:47 | Atualizado 03/12/2023 12:07

Rio - Policiais militares do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) prenderam, na tarde deste sábado (02), um homem considerado foragido pela Justiça de Minas Gerais. Willians Guilherme Arrondo Pacheco, de 32 anos, foi capturado na Avenida Guimar de Novaes, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

Os agentes receberam informações do Disque Denúncia, quando tiveram a atenção voltada para três suspeitos que estavam fazendo uso de entorpecentes na rua. Ao serem abordados, não apresentaram identificações. Após consulta ao sistema, foi constatado que um deles era foragido e o outro envolvido, E.P.S, de 30 anos, nada constava contra ele.

Contra Willians havia um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais e de Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/Minas Gerais, pelo crime de furto qualificado. Ele foi condenado a uma pena de um ano e cinco meses de reclusão em regime fechado.

O homem foi levado à 42ª DP (Taquara), onde foi encaminhado para a 16ª DP (Barra da Tijuca). Posteriormente, ele foi levado a uma unidade prisional da SEAP, onde ficará à disposição da Justiça de Minas Gerais.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.