Espécie é classificada como criticamente em perigo, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN)Programa Tartaruga Vive / Divulgação

Publicado 06/12/2023 17:05 | Atualizado 06/12/2023 17:07

Rio - Uma tartaruga-de-pente foi registrada pelo Programa Tartaruga Viva em Piraquara de Fora, em Angra dos Reis, Costa Verde do Rio no último dia 24. A espécie está ameaçada de extinção e não era identificada pela equipe há mais de sete anos.

O réptil, que pertence à espécie Eretmochelys imbricata, foi examinado pelo grupo e estava em boas condições de saúde. O procedimento aconteceu durante ação do projeto que busca monitorar a saúde de tartarugas marinhas no entorno da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA).

De acordo com a Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN), o animal está classificado como "criticamente em perigo".

“Esta é uma espécie ameaçada. Por isso, encontrá-la nesta localidade é um grande feito. É motivo de muita comemoração e reflexão. Cada vez mais precisamos de programas como o nosso, que preservem, urgentemente, a vida marinha”, afirma Mônica Dias, uma das coordenadoras do programa.

O Programa Tartaruga Viva existe há 10 anos e monitora tartarugas marinhas na Baía de Ilha Grande, em Angra dos Reis e Paraty. É um projeto da Eletronuclear feito em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Entre suas atividades estão a coleta de dados sobre esses animais, registro de ocorrência de encalhes, determinação da causa da morte de algumas espécies e atendimento veterinário a tartarugas resgatadas.