Clínica tinha câmaras de bronzeamento artificial; serviço é proibido pela AnvisaReprodução

Publicado 06/12/2023 16:51 | Atualizado 06/12/2023 17:25

Rio - Agentes da Delegacia do Consumidor (Decon), com apoio de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e de fiscais do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária (Ivisa-Rio) interditaram, na terça-feira (5), uma clínica clandestina que oferecia procedimentos estéticos e de bronzeamento artificial, na comunidade do Terreirão, no Recreio, Zona Oeste.

Segundo a Polícia Civil, o objetivo da ida dos policiais até o local era verificar informações obtidas por meio de monitoramento de anúncios de serviços estéticos que oferecem bronzeamento artificial, o que é proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A instituição informou que o local não possuía licença e alvará de funcionamento para atuar como clínica. Durante a fiscalização, os agentes encontraram duas câmaras de bronzeamento.

A proprietária do estabelecimento responderá pela execução de serviço de alto grau de periculosidade contrariando determinação de autoridade competente.