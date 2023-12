Familiares e amigos se despediram de Jefferson Silva no Cemitério Jardim da Saudade - Pedro Ivo / Agência O Dia

Familiares e amigos se despediram de Jefferson Silva no Cemitério Jardim da SaudadePedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 08/12/2023 11:38

Rio - Jefferson de Assis Silva, de 29 anos, que morreu ao ter o pescoço cortado por uma garrafa de vidro, foi enterrado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste, na manhã desta sexta-feira (8). Familiares do vascaíno alegam que, após uma discussão sobre futebol, o homem foi atacado por um flamenguista em Realengo, na noite da última segunda-feira (4).

Nesta quarta-feira (6), Larissa Mendonça, mãe do filho de Jefferson, disse ao DIA que ele se envolveu em um bate-boca sobre futebol com um conhecido, no último domingo (3). Na noite de segunda-feira, Jefferson e o suspeito voltaram a se encontrar na Rua Capitão Teixeira. O flamenguista, então, teria reclamado das provocações, quebrado uma garrafa de vidro e cortado o pescoço da vítima.

Larissa ainda disse que seu ex-marido ficou ensanguentado no chão e o suspeito fugiu. Jefferson Silva chegou a ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer. Na terça-feira (5), o homem sofreu paradas cardíacas e não resistiu.



"Essa briga tinha se acarretado no domingo por causa de futebol. Esse menino não aceitou a brincadeira e brigou de novo. Ele agrediu o Jefferson brutalmente e acabou assassinando o pai do meu filho. Ainda agiu covardemente usando uma garrafa de vidro de cerveja e degolando o pescoço dele", contou.

A mulher também pediu por Justiça. "[Jefferson] não pode ser mais um na estatística e nem mais um negro que ficou por aqui. A gente tem que ter voz nesse momento. Não podemos nos acovardar. A Polícia tem que esclarecer e achar ele. Eu vou lutar".

A reportagem voltou a procurar a Polícia Civil nesta sexta-feira, mas ainda não obteve resposta sobre o caso. O espaço segue aberto para manifestação.