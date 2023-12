Publicado 12/12/2023 00:15

Na manchete: nove mil vagas em cursos gratuitos para as mulheres.

Mais de 11 mil oportunidades de emprego e estágio.

Tio de menina de 4 anos morta em Nova Iguaçu conta que a família da criança começou a suspeitar do autor do assassinato após relato de vizinho.

Empresário é morto a tiros na Zona Oeste.

Após se envolver em briga em boate, MC Poze do Rodo é investigado por lesão corporal.

Primeiro dia útil de operação do novo BRT Transoeste tem filas e longa espera.

No Ataque: é hoje que o Fluminense embarca para a Arábia Saudita em busca do título do Mundial de Clubes.

No D: Preta Gil anuncia que seu tratamento contra o câncer no intestino chegou ao fim, após uma cirurgia bem-sucedida.

Ainda no D: Zé Neto recebe alta de hospital onde estava internado desde que sofreu grave acidente de carro.