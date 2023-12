Além do cobre, a equipe apreendeu ainda um caminhão, um gerador de energia, uma escada e diversas ferramentas - Divulgação

Publicado 14/12/2023 07:44 | Atualizado 14/12/2023 08:59

Rio - A Polícia Militar prendeu 10 homens por furto de cabos na Rua Luís Coutinho Cavalcanti, em Guadalupe, na Zona Norte do Rio, durante a madrugada desta quinta-feira (24). No local, os suspeitos foram encontrados com grande quantidade de cobre já cortados em pequenas partes para serem transportados.



Ainda segundo a corporação, agentes do 9ºBPM (Rocha Miranda) foram acionados para o local a partir de uma denúncia. Além do cobre, a equipe apreendeu ainda um caminhão que seria usado para o transporte do material, um gerador de energia, uma escada e diversas ferramentas. Todos os envolvidos e o material foram levados para a 31ªDP (Ricardo Albuquerque). Dentre os presos, quatro eram reincidentes e já possuíam anotações criminais.



Outros casos

Na quarta-feira (14) funcionários de uma companhia municipal de limpeza urbana foram ameaçados por criminosos e obrigados a retirar cabos subterrâneos com o caminhão da empresa em Coelho Neto, na Zona Norte, na noite desta segunda-feira (11). No local, todas as cinco pessoas envolvidas na ação foram conduzidas a 40ªDP (Honório Gurgel). Além disso, 100 metros de cabos foram recuperados.

Na terça (11) seis pessoas de uma quadrilha foram presas após terem furtado cabos de cobre, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A quadrilha foi detida por agentes do 7ºBPM, na Avenida Paula Lemos.

Ainda segundo a Polícia Militar, os casos citados a cima podem ser considerados como crimes de oportunidade, em que o criminoso espera uma brecha para agir após observar seu alvo.