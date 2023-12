CET-Rio montou esquema especial de tráfego no entorno do Maracanã - Divulgação / Prefeitura do Rio

CET-Rio montou esquema especial de tráfego no entorno do MaracanãDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 15/12/2023 08:42

Rio - A CET-Rio montou um esquema especial de tráfego para o show do cantor Paul McCartney, que acontecerá neste sábado (16), às 21h, no Maracanã, Zona Norte do Rio. A partir das 14h, a operação será intensificada para garantir a fluidez no trânsito, com atuação dos agentes nas principais rotas, cruzamentos e travessias no entorno do estádio. SuperVia e MetrôRio também adaptaram o funcionamento.

As condições do trânsito serão monitoradas e os tempos semafóricos vão ser ajustados para melhorar o tráfego. A operação de trânsito contará com 65 pessoas - entre agentes da CET-Rio e profissionais contratados -, nove veículos operacionais e 14 motocicletas. Também serão utilizados 13 painéis de mensagens que informarão sobre os horários dos fechamentos e as rotas alternativas.



Ao final do evento, a partir das 23h, diversas vias no entorno do Maracanã serão interditadas: Rua Prof. Eurico Rabelo; Rua Visconde de Itamarati; Rua Isidro de Figueiredo; Rua Conselheiro Olegário; Rua Artur Menezes; Av. Maracanã, em ambos os sentidos; Av. Rei Pelé, pista sentido centro; Av. Professor Manoel de Abreu; Rua Dona Zulmira; Viaduto Oduvaldo Cozzi, nos acessos à Avenida Maracanã e Rua Mata Machado.

O acesso de veículos de moradores do entorno ao Maracanã (ruas Prof. Eurico Rabelo, Visconde de Itamarati, Isidro de Figueiredo, Artur Menezes e Conselheiro Olegário) deve ser feito pela Avenida Paula Sousa e pela Rua Prof. Eurico Rabelo, mediante apresentação do comprovante de residência.

Rotas alternativas



Provenientes do Centro e Zona Sul

- Para a Tijuca: utilizar rota da Paulo de Frontin e Dr. Satamini ou seguir pela Praça da Bandeira, Rua Pará, Rua Paraíba e Rua Mariz e Barros

- Para Vila Isabel e Grajaú: Rua Major Ávila e Rua Felipe Camarão



Provenientes da Tijuca, Grajaú, Vila Isabel e entorno

- Para o Centro e Zona Sul: utilizar Rua Conde de Bonfim e Rua Haddock Lobo

Funcionamento do metrô





Ainda segundo a concessionária MetrôRio, a linha 2 vai circular entre Pavuna e General Osório (Ipanema), com possibilidade de transferência no trecho entre a Central do Brasil e General Osório. Quem tem ingressos para os portões A, B, C, 10 ou 12 (Oeste, Sul e Pista) deve desembarcar no Maracanã. Já para quem tem bilhetes para o portão D, E ou F (Leste e Pista Premium), a concessionária indica que o desembarque seja feito em São Cristóvão. metrô vai funcionar em esquema especial, para facilitar o deslocamento do público que irá ao show do Paul McCartney. O horário de embarque será estendido até 1h30 nas estações Maracanã e São Cristóvão, as mais próximas do evento. Os demais terminais funcionarão normalmente, das 5h à meia-noite. Após este horário, as estações ficarão abertas apenas para desembarque.Ainda segundo a concessionária MetrôRio, a linha 2 vai circular entre Pavuna e General Osório (Ipanema), com possibilidade de transferência no trecho entre a Central do Brasil e General Osório. Quem tem ingressos para os portões A, B, C, 10 ou 12 (Oeste, Sul e Pista) deve desembarcar no Maracanã. Já para quem tem bilhetes para o portão D, E ou F (Leste e Pista Premium), a concessionária indica que o desembarque seja feito em São Cristóvão.

Funcionamento dos trens

Para ir ao show, os passageiros poderão utilizar normalmente os trens da grade. No entanto, nos finais de semana e feriados as composições operam em horários fixos e, por isso, os clientes devem se programar.



Após o evento, serão realizadas três viagens extras, sendo uma para Santa Cruz, uma para Japeri e uma para Saracuruna. O serviço dos ramais Santa Cruz e Saracuruna será parador e o ramal Japeri será expresso, parando apenas nas estações do Engenho de Dentro, Madureira, Deodoro. Os terminais ficarão abertos apenas para desembarque, com exceção do Maracanã, que funcionará até 0h20 para embarque.

Turnê 'Got Back'



Após passar por quatro cidades do Brasil, o britânico Paul McCartney se apresentará no Rio de Janeiro com a turnê "Got Back", que traz canções de diversos momentos de sua carreira. Não há mais ingressos disponíveis para compra.