Passageiros vão poder viajar direto da Pavuna para General Osório ou para BotafogoDivulgação / MetrôRio

Publicado 15/12/2023 11:02 | Atualizado 15/12/2023 11:08

Rio - Passageiros que usam metrô vão poder ir direto da Pavuna para General Osório ou para Botafogo, durante os fins de semana, sem precisar fazer a transferência da linha 2 na estação Estácio. A mudança começa a valer neste sábado (16), quando começa a "Operação Verão" da concessionária que opera o sistema. A ação anual tem o objetivo de dar mais comodidade aos clientes na temporada de calor.



No primeiro fim de semana de alterações, a circulação da Linha 2 será da Pavuna à General Osório, com possibilidade de transferência entre as estações Central do Brasil e General Osório.

Nos dias úteis, porém, o trajeto da Linha 2 segue regular, entre a Pavuna e Botafogo, com transferências para as linhas 1 e 4 entre as estações Central e Botafogo.Já os horários de funcionamento permanecem os mesmos: aos sábados, das 5h à meia-noite, e aos domingos e feriados, das 7h às 23h. Os ônibus do metrô na superfície vão operar das 5h às 23h30 no sábado, e das 7h às 22h30, no domingo.De acordo com o MetrôRio, a mudança deve permanecer após o verão, exceto em dias de manutenções preventivas ou necessidade de ajustes operacionais.Ainda durante a Operação Verão, a concessionária vai reforçar o efetivo de segurança nas estações e aumentar o número de trens nos dias e horários com mais demanda de clientes que se dirigem a regiões de praias e áreas de lazer.O metrô vai funcionar em horário especial neste sábado (16), para facilitar o deslocamento do público que irá ao show do cantor Paul McCartney , no estádio do Maracanã, na Zona Norte. O horário de embarque será estendido até 1h30 nas estações Maracanã e São Cristóvão, as mais próximas do evento. O efetivo de segurança e de operadores em todo o período do evento também será reforçado.Os demais terminais funcionarão normalmente, das 5h à meia-noite, e após esse horário ficarão abertos apenas para desembarque dos passageiros.