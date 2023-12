Janayna Evangelista Napoleão, de 22 anos, foi morta pelo tribunal do tráfico - Reprodução

Janayna Evangelista Napoleão, de 22 anos, foi morta pelo tribunal do tráficoReprodução

Publicado 15/12/2023 09:54

Rio - A morte dos jovens Janayna Evangelista Napoleão, de 22 anos, Vinicius e Jonny Santos pode ter sido motivada por ciúmes de Iago dos Santos Fonseca, 26. Segundo as investigações, a mulher tinha iniciado um novo relacionamento amoroso.Janayna e Vinicius passaram a se envolver após o término da vítima com Iago, que, por sua vez, não aceitava o fim do relacionamento com a mulher.Para tê-la de volta, fazia diversas ameaças contra a vítima . Em um dos episódios, o homem chegou a dizer que a agrediria com pauladas."Vou fazer uma pergunta: tu (sic) não vai voltar para mim? Só isso, me responde. No mínimo, eu vou te deixar careca. Vou te deixar careca e dar muita paulada na sua cara", disse. Como forma de se proteger, a mulher enviava as mensagens que recebia do agressor à irmã, com quem morava, e para uma colega de trabalho.

fotogaleria

Mesmo sendo vítima de constantes ameaças, Janayna não voltou a morar com Iago na casa onde residiam, em Nova Iguaçu, o que despertou a raiva do homem, segundo a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).Iago chegou a tentar invadir a casa onde Janayna morava com sua irmã, no Morro da Fazendinha, no Complexo do Alemão, mas foi impedido por Jonny e Vinicius, seu atual companheiro. A situação deixou o responsável pelos assassinatos com mais ciúmes.Por conta disso, o homem inventou que Janayna, seu amigo e o atual companheiro eram informantes da polícia para traficantes que atuam na região. Os três foram assassinados pelo "tribunal do tráfico" na comunidade da Fazendinha, na Zona Norte do Rio, e seus corpos foram ocultados.As três vítimas ainda não foram encontradas e a polícia busca identificar familiares de Jonny e Vinicius para seguir as investigações e prender os bandidos envolvidos no crime. Eles estão desaparecidos desde o dia 5 de outubro.