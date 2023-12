Vigilância Sanitária esteve no mercado nessa quinta-feira (14) - Divulgação / Águas de Niterói

Publicado 15/12/2023

Rio - Um supermercado em Niterói, na Região Metropolitana, foi flagrado utilizando abastecimento de água clandestino nesta quinta-feira (14). Agentes da Vigilância Sanitária foram até o local, no Largo da Batalha, após receberem denúncias.



Segundo informações da Águas de Niterói, o estabelecimento estava sendo abastecido desde abril exclusivamente por caminhões-pipa, para consumo humano e manuseio de alimentos, o que é proibido por decreto federal e estadual, e ainda pelas normas do Ministério da Saúde e do Inea.



Ainda de acordo com a concessionária, o mercado tem até esta sexta-feira (15) para se regularizar, sob pena de fechamento.



Em nota, a Rede Economia de Supermercados filial Largo da Batalha informou que "é inteiramente inverídica a informação de uso de água clandestina pela loja."



"Prova disso é que estamos, isto sim, com processo judicial Número 0824024-48.2023.8.19.0002 contra a empresa prestadora de serviços 'Águas de Niterói'. No processo, contestamos o total absurdo de valores infundados cobrados em nossas contas de água e tal contestação essa lamentavelmente comum por mais clientes de ‘Águas de Niterói’. Diante dos fatos acima citados — e da alegada notificação (não recebida por nossa Rede) , que teria ocorrido por parte da Vigilância Sanitária de Niterói, tomaremos providências junto ao nosso Departamento Jurídico para reparar o dano de falsa iniciativa imputado à nossa empresa. Somos empresa idônea e a ética nos pauta, o que nos faz também repudiar com veemência essa alegada notificação", finaliza o documento.