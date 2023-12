Duas mulheres tentaram levar cesta natalina com itens ilegais para detentos em presídio - Divulgação / Seap

Publicado 19/12/2023

Rio - Duas mulheres foram presas ao tentarem entrar com uma espécie de 'cesta de Natal' ilegal no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira (18). Com elas, os policiais penais apreenderam cigarros, cervejas, queijos e carnes para churrasco.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), os agentes flagraram as moças durante o procedimento de revista eletrônica no scanner de bolsas realizado na portaria do presídio. A suspeita é que as mercadorias seriam para o consumo dos detentos nas festas de fim de ano.



Com a dupla, foram apreendidos 35 pacotes de cigarros, 18 garrafas com bebidas, 20 latas de cervejas e uma sacola com carnes e queijo coalho para churrasco. Os itens seriam levados para os presídios de Alfredo Tarjan (Bangu II) e Elizabeth Sá Rego (Bangu V).



As duas mulheres, que não tiveram as identidade reveladas, sendo uma delas irmã de um detido e a segunda companheira de outro, foram encaminhadas para a delegacia.