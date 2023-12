Órgãos de Segurança Pública do Rio de Janeiro estão ajudando na localização do armamento - Divulgação

Publicado 19/12/2023 09:57

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta terça-feira (19), um cartaz oferecendo uma recompensa de R$ 5 mil por informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos e na recuperação do fuzil calibre 7.62mm, que foi roubado da Academia Militar da Agulhas Negras (Aman), em Resende, em 12 de novembro.

O roubo aconteceu por das 2h50, e o Comando da AMAN determinou a instauração de Inquérito Policial Militar (IPM), para apurar o episódio e identificar os responsáveis. Os esforços para a recuperação do fuzil estão sendo conduzidos com o apoio de outros órgãos do estado e as medidas de segurança na região foram intensificadas.

Quem tiver informações sobre a localização do fuzil e dos envolvidos no roubo, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

- Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177;

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177;

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ.

O anonimato é garantido.