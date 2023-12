Vazamento aconteceu próximo à estação do metrô de Engenho da Rainha, na Zona Norte do Rio - Reprodução

Publicado 19/12/2023 09:07

Rio - Moradores de bairros da Zona Norte seguem sem abastecimento de água nesta terça-feira (19) por conta de reparos emergenciais em uma tubulação que estourou na Avenida Martin Luther King Jr., na altura do Engenho da Rainha.

Os bairros Brás de Pina, Coelho Neto, Colégio, Del Castilho, Engenho da Rainha, Inhaúma, Irajá, Maria da Graça, Penha Circular, Tomás Coelho, Vicente de Carvalho, Vila da Penha, Vila Kosmos e Vista Alegre foram afetados pelo vazamento.

Vídeos mostram carros passando por um lamaçal e pessoas tentando fugir da água pelo canto da via. O estouro aconteceu próximo à entrada do metrô do Engenho da Rainha. Veja:

Vazamento de água complica trânsito de veículos e pedestres na Avenida Martin Luther King Jr.

Segundo a concessionária Águas do Rio, o reparo na tubulação de grande porte deve ser finalizado ainda nesta terça e a normalização do abastecimento ocorrerá, de forma gradativa, após a conclusão do serviço.

A concessionária orienta os seus clientes a reservar a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias até a regularização do fornecimento, e ressalta que segue à disposição pelo número 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas ou mensagens via WhatsApp.