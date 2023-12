Caixas de vinho apreendidas durante a operação em Macaé - Divulgação

Publicado 20/12/2023 08:09 | Atualizado 20/12/2023 14:04

Rio - A Polícia Federal realizou, na manhã desta quarta-feira (20), a operação Estafilo contra um esquema de comercialização de vinhos contrabandeados em Macaé, no Norte Fluminense. Um homem foi preso em flagrante pelo crime de descaminho. A ação contou com apoio da Receita Federal.



De acordo com as investigações, a diferença de preços nos valores de venda dos vinhos ofertados pelas empresas investigadas e os praticados pelo mercado. Os valores eram, em média, a 50% do montante normalmente cobrado no mercado vinícola, ou seja, a bebida era vendida pela metade do preço. Os agentes ainda constataram que os produtos ingressaram irregularmente no Brasil, sem o controle do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Na operação, 25 policiais federais saíram para cumprir cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes, em endereços residenciais e comerciais situados na cidade de Macaé. O principal alvo da ação, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante. Ele foi liberado após o pagamento de fiança no valor de R$ 50 mil.

Os agentes apreenderam na atividade 8.000 garrafas de vinho, que ainda serão avaliadas pela Receita Federal para estimativa de valores; 19 cheques, totalizando cerca de R$ 1 milhão; R$ 32.800,00 em espécie; celulares e documentos.

Além do crime de contrabando, os investigados podem responder por associação criminosa. Os bens apreendidos e demais documentos serão encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Macaé.



O nome da operação faz referência a Estafilo, filho de Dioniso, o Deus do Vinho na mitologia grega.