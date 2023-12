Desmanche de veículos roubados em Realengo foi alvo de ação da PM - Reprodução / @pmerj

Desmanche de veículos roubados em Realengo foi alvo de ação da PMReprodução / @pmerj

Publicado 20/12/2023 11:04

Rio - Uma quadrilha que atuava com desmanche de veículos roubados, na Avenida Brasil, em Realengo, na Zona Oeste, foi alvo de uma ação de policiais do 9ºBPM (Rocha Miranda), nesta terça-feira (19).



Segundo a Polícia Militar (PM), no local, os agentes do setor de inteligência descobriram que as carrocerias eram de automóveis furtados. Além disso, os policiais encontraram irregularidades em uma empresa de reciclagem que seria receptora do material produzido pelo grupo criminoso.

Cinco pessoas, que não tiveram as identidades reveladas, foram encaminhadas para a 34ªDP (Bangu). A PM não informou se os integrantes apenas prestaram esclarecimentos ou foram presos.