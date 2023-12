Vinícius Sarciá Rocha é alvo da Polícia Federal na Operação Sétimo Mandamento - Reprodução/Redes sociais

Vinícius Sarciá Rocha é alvo da Polícia Federal na Operação Sétimo MandamentoReprodução/Redes sociais

Publicado 20/12/2023 09:12 | Atualizado 20/12/2023 12:38

Rio - O irmão de criação do governador do Rio Cláudio Castro, Vinícius Sarciá Rocha, é alvo da Polícia Federal em operação deflagrada na manhã desta quarta-feira (20), que investiga desvios de recursos de projetos de assistência social no estado do Rio de Janeiro. Contra Sarciá Rocha, que também é presidente do Conselho de Administração da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio), consta um mandado de busca e apreensão.

Castro é investigado no inquérito, cuja participação teria sido feita quando ele era vereador e vice-governador, mas ele é não alvo da operação desta quarta-feira (20). Estão sendo cumpridos outros dois mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça, na casa de Allan Borges Nogueira, gestor de Governança Socioambiental da Cedae, e de Astrid de Souza Brasil Nunes, subsecretária de Integração Sociogovernamental e de Projetos Especiais da Secretaria Estadual do Rio. Policiais cumprem ainda sete medidas de afastamento de sigilo bancário e fiscal e seis medidas de afastamento de sigilo telemático.

Chamada de Operação Sétimo Mandamento, a ação investiga os crimes de organização criminosa, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro, que teriam sido praticados na execução dos projetos Novo Olhar, Rio Cidadão, Agente Social e Qualimóvel entre os anos 2017 e 2020.



De acordo com a PF, a organização criminosa acessou os setores públicos assistências sociais e realizou fraude a licitações e contratos administrativos, desvio de verbas públicas e pagamentos de propinas aos envolvidos nos esquemas criminosos.



Ainda de acordo com a investigação, o grupo obteve vantagens econômicas e políticas indevidas, pois procurou direcionar a execução dos projetos sociais para seus redutos eleitorais, aproveitando-se também da população mais necessitada. Foram identificados pagamentos de vantagens ilícitas variáveis entre 5% e 25% dos valores dos contratos na área de assistência social, que totalizam mais de R$ 70 milhões. As investigações seguem em sigilo.

A defesa de Allan Gomes disse que o gestor da Cedae já havia sido alvo da Operação Cataratas, do MPRJ, e não foi preso porque não houve necessidade. Na operação desta terça-feira (20), segundo o advogado dele, James Walker, a situação se repetiu. "Não há nenhum elemento que indique o envolvimento do Allan", disse.

A reportagem tenta contato com Sarciá Rocha e com os demais órgãos e empresas citadas na matéria.

Castro também é investigado

Em 2019, a operação Catarata , do Ministério Público do Rio (MPRJ) e da Polícia Civil, já havia tido como alvos esses mesmos projetos sociais, que teriam sido usados para fraudes em licitações entre 2013 e 2018. Na época, as investigações envolveram tanto a Fundação Leão XIII, de 2015 a 2018, quanto duas secretarias municipais da capital, de 2013 a 2017.

Em outubro de 2020, Bruno Campos Selém, delator da Operação Catarata, envolveu o nome de Castro em supostos desvios em contratos de assistência social firmados pela Prefeitura do Rio investigados. Em sua delação, Selém afirmou às autoridades que Cláudio Castro recebeu R$ 100 mil em propina para beneficiar a empresa Servlog Rio em contratações com o município do Rio no Projeto Qualimóvel na época em que era vereador e ocupou a Subsecretaria Municipal de Proteção à Pessoa com Deficiência.



Durante a Operação Catarata o empresário Flávio Chadud, proprietário da Servlog, e a ex-vereadora e ex-deputada Cristiane Brasil (PTB) foram presos por supostos desvios nos contratos de assistência social, entre 2013 e 2018, que custaram quase R$ 120 milhões aos cofres públicos, segundo as investigações.