Delator diz que encontro de Cláudio Castro com empresário preso teve R$ 100 mil de propina

Rio - O Ministério Público investiga o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, em um esquema de corrupção envolvendo a Fundação Leão XIII que levou à prisão o ex-secretário estadual de Educação Pedro Fernandes e a ex-secretária municipal de envelhecimento do Rio Cristiane Brasil, na semana passada.

Imagens divulgadas pela TV por assinatura GloboNews mostram Cláudio Castro com o empresário Flávio Chadud no elevador do bloco em que fica a empresa deste último, a ServLog, no Shopping Downtown, na Barra da Tijuca. Segundo a denúncia do MP-RJ a empresa era beneficiada em contratatações fraudulentas para serviços de assistência social para o estado e prefeitura do Rio. A empresa no shopping era o local em que os agentes políticos que participavam do esquema recebiam o dinheiro ilícito, segundo os investigadores

Castro foi flagrado embarcando no elevador com Chadud na manhã do dia 29 de julho de 2019, véspera da primeira fase da operação , enquanto era vice-governador. A Fundação Leão XIII era subordinada à vice-governadoria do estado. Chadud também foi preso na Operação Catarata.

Segundo o delator Bruno Campos Selem, Cláudio recebeu mais de R$ 100 mil em proprina naquele dia. O vice-governador nega a acusação. Bruno Campos Selem é administrador da Servlog, que produzia óculos, e braço-direito do empresário Flávio Chadud.

Selem firmou um acordo de delação premiada homologado pelo Tribunal de Justiça do Rio.



Bruno disse que calcula que Cláudio Castro tenha recebido cerca de R$ 100 mil em espécie, valor que ficou faltando no cofre da Servlog após a reunião dos do então vice-governador com Flávio Chadud. As informações são da GloboNews.

A investigação destaca que Cláudio Castro saiu carregando uma mochila na mão esquerda.

O delator afirmou ainda que Castro já recebia propina da Servlog quando era vereador. Na época ele teria recebido pelo projeto Qualimóvel, executado pela Servlog para a Subsecretaria Municipal da Pessoa com Deficiência.



O empresário diz ainda que Cláudio Castro puxou a Fundação Leão XIII para a Vice-Governadoria no início de janeiro de 2019 com o objetivo de continuar o recebimento de propina pela Servlog.



Cláudio Castro não foi incluído na investigação da Operação Catarata por possuir foro privilegiado. O governador em exercício só poderia ser alvo de inquérito no Superior Tribunal de Justiça.

Governador em exercício diz que declarações são mentirosas

O governador em exercício Cláudio Castro afirma em nota que é mentirosa a especulação do delator Bruno Selem de recebimento de propina. Além disso, esclarece que jamais encontrou o delator no escritório da referida empresa.



"É importante frisar que, apesar de conhecer o Sr. Flávio Chadud, Cláudio Castro determinou, logo no início de sua gestão, o corte na ordem de R$ 7 milhões no contrato do empresário com o Governo do Estado.



Vale ressaltar que o governador não é objeto desta investigação e que o vazamento inescrupuloso de dados protegidos por sigilo é crime amparado pela nova lei de abuso de autoridade", finaliza.