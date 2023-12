Motociclista é baleado dentro do Túnel Rebouças, sentido Zona Sul, ao tentar fugir de assalto - Reprodução/Redes sociais

Publicado 20/12/2023 07:37

Rio - Um motociclista foi baleado nas duas pernas ao tentar correr durante um assalto no Túnel Rebouças, sentido Zona Sul do Rio, por volta das 18h30 desta terça-feira (19). A vítima foi socorrida por uma viatura da CET-Rio e levada ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Ainda não há informações do estado de saúde dele.

Policiais do 4° BPM (São Cristóvão) foram acionados para a ocorrência. Aos agentes, a vítima informou que estava em uma moto quando foi abordada por dois assaltantes em outra motocicleta, que anunciaram o assalto. Ainda de acordo com o depoimento, ele largou a moto e tentou correr, quando foi atingido por disparos nas duas pernas.

Nas redes sociais, um motorista que estava no interior do Túnel Rebouças gravou o momento do congestionamento por causa do assalto. Sem informações sobre o ocorrido, motoristas temiam que fosse um arrastão na galeria. Veja o vídeo: