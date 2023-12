Moradores filmaram a presença de um veículo blindado na comunidade - Reprodução

Moradores filmaram a presença de um veículo blindado na comunidadeReprodução

Publicado 22/12/2023 07:37

Rio - Um intenso tiroteio assustou moradores da comunidade Vila do João, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, na madrugada desta sexta-feira (22). A Polícia Militar realizou, até o início desta manhã, uma operação na região.

Publicações nas redes sociais de moradores relatam o intenso tiroteio na comunidade durante as primeiras horas da manhã. Segundo testemunhas, foram cerca de 2h de tiros sem parar.

ATENÇÃO MORADOR

Operação do BOPE segue firme no Palace, Vila do João, Pinheiro, Salsa e Baixa.

Já são 2h de tiros sem parar, geraaaal assustado, há anos que essa situação não acontecia, tomem cuidado!



De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, houve registro de tiros durante a madrugada, por volta das 3h50 e das 4h52. Muitos policiais a pé no Esperança, Vila e Pinheiro. #MaréNaoVive pic.twitter.com/ZuQYnIHwwx — Maré Não Vive (@MareNaoVive) December 22, 2023 De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, houve registro de tiros durante a madrugada, por volta das 3h50 e das 4h52.

Ainda de acordo com moradores, a ação também estava sendo realizada na Vila do Pinheiro, no Complexo da Maré.

Policiais Militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) atuaram na comunidade nesta manhã. Foram utilizados veículos blindados para dar apoio aos agentes. A ação terminou sem a realização de prisões ou apreensões e sem feridos.