Movimentação na Praia de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, no primeiro dia de verãoReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 22/12/2023 10:44 | Atualizado 22/12/2023 12:05

Rio - O verão começa nesta sexta-feira (22) e seguirá até o dia 20 de março de 2024. Para aproveitar esta época do ano com tranquilidade e segurança nas praias, é preciso que os banhistas conheçam os significados das bandeiras colocadas pelo Corpo de Bombeiros, que indicam se o mar do local é seguro para banho ou não.

Bandeira Vermelha

Sendo a mais conhecida, a bandeira vermelha aponta alto risco de afogamento. Significa que a área não é recomendada para banho e que há ondas, correntes e outros fatores de perigo. Não se arrisque!

Bandeira Duplo-vermelha

A bandeira duplo-vermelha é utilizada em situações extremas e indica que a praia está interditada. Essa situação pode acontecer em dias de ressaca, chuvas fortes, incidência de raios etc. É preciso ter muito cuidado e seguir a orientação e, de forma alguma, se aventurar no mar.

Bandeira Amarela

Significa que há um risco médio de afogamento. Nesses casos, os banhistas devem entrar no mar com muito cuidado. Para quem não sabe nadar ou para crianças, a recomendação é de não ficar sozinho na água. Essa bandeira pode apontar correntes de retorno, ondas mais fortes, e outras condições adversas que podem ocasionar acidentes.

Bandeira roxa no Arpoador Arquivo/Cléber Mendes

Bandeira Roxa

Sendo uma das bandeiras mais incomuns, a cor roxa aponta a presença de animais marinhos na água, como águas-vivas, caravelas, arraias e ouriços. Apesar de não impedir que o local seja usado para banho, é necessário ficar atento quando a bandeira roxa está presente, e, se possível, procurar outro lugar para entrar no mar. Esses animais podem causar alergias, queimaduras e choques elétricos.

Bandeira Verde

A bandeira verde aponta que o risco de afogamento é baixo, e que os banhistas podem entrar no mar com mais segurança. Vá e seja feliz - mas sempre com respeito, claro!

Bandeira Preta

Indica a ausência de guarda-vidas e, por isso, não é recomendado entrar na água naquele local.