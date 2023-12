Rafael Francisco da Silva segue internado em estado gravíssimo no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes - Arquivo / Marcos Porto / Agência O DIA

Rafael Francisco da Silva segue internado em estado gravíssimo no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes Arquivo / Marcos Porto / Agência O DIA

Publicado 22/12/2023 11:49

Rio - Rafael Francisco da Silva, de 22 anos, baleado durante uma troca de tiros entre um policial militar e bandidos após uma tentativa de assalto em um ônibus, segue internado em estado gravíssimo no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele estava no transporte de passeio quando foi atingido.De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, ele deu entrada na unidade na noite de terça-feira (19) após ser transferido da UPA Jardim Íris, localizada em São João de Meriti, onde recebeu os primeiros socorros.Rafael foi encaminhado com perfurações por arma de fogo no abdômen e no tórax para o centro cirúrgico, onde passou por um procedimento, sem intercorrências. Segundo a Secretaria de Saúde do município, ele segue internado, entubado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade.Dois homens, suspeitos de tentar assaltar um ônibus morreram, na noite desta terça-feira (19), depois de um confronto armado com um policial militar à paisana, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a dupla tentou roubar os passageiros de um coletivo que estava na pista sentido São Paulo. Um policial à paisana flagrou a ação e interviu, o que gerou um confronto com os criminosos. Os suspeitos não resistiram aos ferimentos e morreram no veículo.A Polícia Militar informou que agentes do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionados para a ocorrência e, segundo o comando da unidade, no local, um homem, identificado como um policial militar, informou que reagiu a um assalto dentro de um coletivo e houve troca de tiros. Com os suspeitos, foram apreendidas duas armas.