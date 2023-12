Criminosos assaltam clientes em quiosque na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio - Reprodução/TV Globo

Publicado 22/12/2023 11:15 | Atualizado 22/12/2023 11:21

Rio - A Polícia Civil investiga um assalto a clientes de um quiosque na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, por volta das 13h de quinta-feira (21). As câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que dois suspeitos se aproximam do quiosque, analisam as pessoas que estão sentadas nas mesas e escolhem os alvos.



As vítimas são três pessoas que estão sentadas na mesma mesa, no fundo do estabelecimento, próximo à areia da praia. Em rápida ação, os bandidos abordam as vítimas e roubam seus pertences. Em seguida, a dupla foge.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado pela internet e será investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca). As vítimas serão ouvidas na delegacia nos próximos dias e imagens de câmeras de segurança serão analisadas para identificar os criminosos.