As apresentações vão acontecer até o dia de Natal, às 14h - Divulgação

Publicado 22/12/2023 10:42 | Atualizado 22/12/2023 11:10

Rio - Em clima natalino, o AquaRio volta a receber neste ano o Papai e a Mamãe Noel mergulhadores a partir desta sexta-feira (22), em apresentações que acontecem às 14h, até a próxima segunda-feira de Natal (25).



Os dois vão mergulhar ao lado de tubarões no Grande Tanque Oceânico, no horário de alimentação dos animais. Excepcionalmente no domingo, dia 24 de dezembro, a ação acontecerá às 13h.

O público também pode apreciar uma árvore de Natal subaquática que foi instalada dentro do Grande Tanque Oceânico. Além disso, as atividades educativas durante o circuito vão estar a todo o vapor, assim como o trenó do bom velhinho, que vai receber cartinhas das crianças.Lar de dois mil animais, entre eles, os tubarões Donald — da espécie Mangona (Carcharia Taurus) — e do carismático casal de tubarões-leopardo (Stegostoma fasciatum) Ritinha e Zeca, o Aquário Marinho do Rio preparou uma programação especial para o período das férias.Além das peripécias aquáticas do bom velhinho e da Mamãe Noel, o Zé Tubarino, mascote do AquaRio, também vai estar presente cantarolando ‘HoHoHo’ na entrada do circuito. No Anfiteatro, as crianças ganharam um espaço para poderem escrever os seus pedidos para o Papai Noel, que os receberá pessoalmente de 21 a 24 de dezembro, das 10h às 16h, com intervalo das 13h às 14h. Excepcionalmente no dia 24 de dezembro, a ação acontecerá das 10h às 13h.De 26 de dezembro de 2023 a 4 de fevereiro de 2024, o atrativo terá seu horário de funcionamento ampliado e ficará aberto, diariamente, até às 18h.Dia 24/12/23 —das 9h às 14h (com entrada ao circuito de visitação até às 13h);Dia 25/12/23 —das 12h às 17h (com entrada ao circuito de visitação até às 16h);De 26 a 30/12/23 — das 9h às 18h (com entrada ao circuito de visitação até às 17h);Dia 31/12/23 —das 9h às 14h (com entrada ao circuito de visitação até às 13h);Dia 01/01/24 — das 12h às 17h (com entrada ao circuito de visitação até às 16h);De 02/01 a 04/02/24 - das 9h às 18h (com entrada ao circuito de visitação até às 17h).