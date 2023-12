Skunk e derivados de maconha foram apreendidos no Aeroporto do Galeão - Divulgação / Receita Federal

Publicado 22/12/2023 14:16 | Atualizado 22/12/2023 15:04

Rio – A Receita Federal apreendeu 220g de skunk e 212g de derivados de maconha em uma encomenda no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte. Os produtos estão avaliados em R$ 27.100 e estavam em uma caixa de papelão remetida dos Estados Unidos.

A apreensão aconteceu em uma fiscalização de rotina por equipamentos de raios-X. O trabalho foi feito pela Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal.