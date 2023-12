Carro pega fogo em Copacabana - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 22/12/2023 14:59 | Atualizado 22/12/2023 15:09

Rio - Um carro pegou fogo na Avenida Princesa Isabel, sentido Botafogo, em Copacabana, na Zona Sul, na tarde desta sexta-feira (22). Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver as chamas e as explosões que assustavam quem passava no local.

O quartel Copacabana do Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h13 e se deslocou para o local. Segundo a corporação, ninguém ficou ferido.



Equipes da Comlurb e da CET-Rio foram acionadas. Três faixas da avenida precisaram ser interditadas e o trânsito chegou a ficar com retenções desde a Rua Paula Freitas. O tráfego foi liberado sem problemas logo em seguida.