Rio amanhece no segundo dia de verão com altas temperaturas - Arqeuivo / Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Rio amanhece no segundo dia de verão com altas temperaturasArqeuivo / Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 23/12/2023 09:19

Rio - A cidade do Rio amanheceu neste sábado (23) com altas temperaturas e o céu parcialmente encoberto pelas nuvens, como era previsto. De acordo com o Alerta Rio, o segundo dia do verão terá pancadas de chuva com raios a partir da tarde com os termômetros podendo atingir a máxima de 36°C e mínima de 23°C.

No domingo (24), véspera de Natal, a previsão indica que o tempo continuará instável. As temperaturas devem variar entre 37°C e 23°C e há chance de pancadas de chuva durante a tarde e noite. Os ventos podem soprar de fraco a moderado e a nebulosidade deve ser parcial.

No dia 25, na segunda-feira, o clima tende a continuar no mesmo padrão. Com a máxima de 36°C e mínima de 22°C, os ventos ficarão moderados, pancadas de chuva podem ocorrer na parte da tarde e o dia ficará parcialmente a totalmente nublado.

A terça-feira (26) também será de chuvas e muito calor. Os termômetros podem marcar entre 38°C e 20°C ao longo do dia, com os ventos entre moderado a forte, céu parcialmente encoberto e pancadas ao longo da tarde.

Já na quarta-feira (27), não há previsão de chuva. O tempo ficará nublado a parcialmente nublado e as temperaturas entram em declínio, com máxima de 32°C e mínima de 18°C. Os ventos serão moderados ao longo do dia.