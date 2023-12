16 ônibus levaram alimentos para 25 bairros do Rio de Janeiro - Divulgação / Rio Ônibus

Publicado 23/12/2023 15:15

Rio – Dezesseis ônibus distribuíram 40 toneladas de alimentos e 2 mil brinquedos em 25 bairros diferentes da cidade do Rio de Janeiro neste sábado (23). A iniciativa foi do sindicato Rio Ônibus, em parceria com o movimento Ação da Cidadania, que promove a campanha Natal Sem Fome. Os itens foram levados a 39 instituições apoiadas pela empresa.

João Gouveia, presidente do Rio Ônibus, falou sobre as doações: "Todos merecem ter uma alimentação saudável, um final de ano digno e uma mobilidade urbana que garanta o direito de ir e vir com qualidade e segurança".

O suporte à campanha é uma das ações do Natal Solidário Rio Ônibus. A programação contou com a doação de 220 cestas básicas e 250 brinquedos distribuídos em uma festa no Centro Social Cultural Esportivo Estrela do Amanhã.