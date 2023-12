Local da morte de Ivone na Rua Esperança, em Búzios - Reprodução

Publicado 23/12/2023 13:49

Rio - A Justiça do Rio expediu um mandado de prisão temporária contra o suspeito de matar a sua companheira, Ivone do Amaral, de 42 anos, a facadas. O crime aconteceu em Búzios, na Região dos Lagos. Marcelo da Silva já é considerado foragido.

Ivone foi encontrada morta dentro de sua casa na Rua Esperança, no bairro Cem Braças nesta quinta-feira (21). O caso foi registrado pela 127ª DP (Búzios). O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio. O local do crime passou por perícia.



Turista foi morta em Búzios no início do mês

No início do mês, a turista argentina Florencia Aranguren, de 31 anos, foi morta a facadas em Búzios. O suspeito do crime, Carlos José da França, foi preso logo depois, se limpando em um condomínio da região. Ele foi preso em flagrante, A Justiça manteve sua prisão.

A imprensa argentina destacou a morte de Florencia. Uma manchete do Clarín falou do fato como “um horror” e que “Búzios deixou de ser um paraíso”. O jornal também enfatizou que o balneário José Gonçalves, onde o corpo da turista foi encontrado, teve 20 ocorrências de feminicídio nos últimos dois anos.