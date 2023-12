Ocorrência foi na Estrada do Itararé - Reprodução

Publicado 23/12/2023 14:31

Rio – Um homem foi preso com trouxas de drogas, na madrugada deste sábado (23), na Estrada do Itararé, em Ramos, Zona Norte do Rio. Ele chegou a tentar fugir, mas foi alcançado por PMs da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Alemão.

O caso foi encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso).