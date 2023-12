Ivone Sperendio Barradas Amaral, de 42 anos, foi morta a facadas em Búzios - Reprodução

Ivone Sperendio Barradas Amaral, de 42 anos, foi morta a facadas em BúziosReprodução

Publicado 23/12/2023 15:32

Rio - Marcelo da Silva, de 44 anos, suspeito de matar a mulher a facadas, foi preso neste sábado (23), em Araruama, na Região dos Lagos do Rio. Ivone Sperendio Barradas Amaral, de 42 anos, foi encontrada morta dentro de casa em Búzios, também na Região dos Lagos, na noite de quinta-feira (21).

Segundo a Polícia Civil, o homem foi capturado por agentes da Guarda Civil de Araruama e conduzido à 118ª DP (Araruama), onde foi cumprido um mandado de prisão temporária contra ele. Marcelo era considerado desde sexta-feira (22), após a Justiça do Rio aceitar um pedido da 127ª DP (Armação de Búzios) pela sua prisão.

A investigação já havia identificado que o suspeito estava escondido na casa de parentes em Saquarema, também na Região dos Lagos. De lá, ele fugiu para Araruama. Marcelo responde pelo crime de feminicídio.

O corpo de Ivone, foi encontrado dentro de uma residência no bairro Cem Braças, em Búzios, na noite da última quinta-feira (21). A vítima trabalhava em uma loja de conveniência e hamburgueria do balneário. Após dois dias sem aparecer no estabelecimento, funcionários foram até a residência dela e encontraram marcas de sangue na entrada. A polícia foi acionada e constatou que a mulher havia sido morta no local.



O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio. Iury Sperandio, irmão da vítima, usou as suas redes sociais para se despedir e homenageá-la.

"Não acredito que você se foi minha irmã. Não acredito que tiraram você de nós dessa maneira tão cruel e covarde. Nem pude dar o último adeus, mas sei que Deus está com você nos braços agora te dando o carinho que você sempre mereceu. Obrigado por você existir. Obrigado por você fazer de mim um homem.

Eu vou te amar pra sempre minha Ninha", escreveu.