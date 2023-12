Passageiros sofrem com atrasos e intervalos irregulares nos trens dos ramais Belford Roxo e Saracuruna - Renan Areias / Agência O Dia

Passageiros sofrem com atrasos e intervalos irregulares nos trens dos ramais Belford Roxo e SaracurunaRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 26/12/2023 08:57 | Atualizado 26/12/2023 12:49

Rio - Passageiros da SuperVia enfrentaram atrasos e intervalos irregulares nos ramais Belford Roxo e Saracuruna, na manhã desta terça-feira (26). Segundo a concessionária, furtos de cabos afetaram o sistema de energia e, por isso, os trens tiveram um intervalo médio de 60 minutos entre as estações.

Às 8h, a SuperVia informou que técnicos estavam trabalhando para o restabelecimento da operação dos trens. Por isso, o ramal Belford Roxo funcionou apenas no trecho entre Triagem e Belford Roxo e não houve necessidade de troca de composição na estação Mercadão de Madureira, na Zona Norte.

fotogaleria

Os passageiros com destino a Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foram orientados a pegar o trem em direção a Gramacho e fazer baldeação em Triagem.

O pedreiro Berg Ferreira, de 62 anos, utiliza os trens diariamente e relatou sobre os problemas que passa com a SuperVia. "A gente sofre com intervalos irregulares e, com estes furtos de cabos, os trens atrasam muito. Além disso, alguns funcionários nos atendem mal", afirmou Berg.

No início da manhã, após o furto de cabos que aconteceu na Estação Benfica, na Zona Norte, os trens chegaram a parar de circular entre Gramacho e Central do Brasil, e Saracuruna e Gramacho.

Ao DIA, o autônomo Wallace Pereira, de 40 anos, criticou os transtornos recorrentes. "Tem dia que está bom e tem dia que está horrível. Essa é a SuperVia. Os trens estavam muito atrasados e funcionando em um ramal só", disse o homem.

Por volta de 12h30, a SuperVia divulgou que os ramais Belford Roxo e Saracuruna voltaram a operar normalmente.

Em nota, a concessionária lamentou o transtorno e afirmou que trabalhou para o rápido restabelecimento da operação". Procurada, a Polícia Militar ainda não informou se algum batalhão foi acionado para atender a ocorrência de furto.