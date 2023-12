Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) atua na comunidade do Jacarezinho - Divulgação / Polícia Militar

Rio - A comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, é alvo, nesta quarta-feira (27), de uma operação da Polícia Militar. Agentes do Batalhão de Polícia de Choque atuam na região desde as primeiras horas da manhã. Segundo a corporação, a ação tem objetivo de reprimir o crime organizado na localidade. A operação, até o momento, não possui saldo de prisões nem de apreensões.Ainda na Zona Norte, policiais do 16º BPM (Olaria) estão nas comunidades Parada de Lucas, Vigário Geral, Cinco Bocas, Pica-Pau e Cidade Alta, no Complexo de Israel.durante confronto com criminosos. O intenso tiroteio assustou moradores, afetou a circulação de trens e fechou 11 estações do ramal Saracuruna.Já na Zona Oeste, as comunidades Antares, Rola, Cesarão, Três Pontes, Aço, Manguariba, Jesuítas e João XXIII, em Santa Cruz, são alvos de operação da Polícia Militar. Agentes do 27º BPM (Santa Cruz), com apoio do Segundo Comando de Policiamento de Área (2º CPA), atuam na região desde as primeiras horas da manhã. Até o momento, não há informação sobre prisões, apreensões ou feridos.