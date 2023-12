Fluxo na descida da Serra de Petrópolis ficou totalmente bloqueado por três horas para trabalho das equipes de socorro - Divulgação

Publicado 27/12/2023 10:07 | Atualizado 27/12/2023 10:12

Rio - Um acidente entre um ônibus e um caminhão na descida da BR-040, altura de Petrópolis, Região Serrana do Rio, deixou pelo menos nove pessoas feridas na madrugada desta quarta-feira (27). O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local, que fica próximo ao km 87, às 4h56.

De acordo com os militares, três vítimas, identificadas como Geraldo Filho, de 32 anos, Maria do Rosário, de 61, e Paulo Henrique, de 60, foram encaminhados para o Hospital Municipalizado Adão pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada.



A quarta vítima, Gilberto P. Dos Santos, de 65, foi socorrida em estado grave para o Hospital Santa Teresa, em Petrópolis. Outras cinco pessoas foram atendidas pelo Samu e também pela Concer, concessionária que administra a via, no local e levadas para a mesma unidade de saúde local na sequência.



Por conta da colisão, a via permaneceu completamente bloqueada para o trabalho das equipes de socorro até às 7h16, quando o fluxo foi liberado em meia pista. Às 9h07, a via seguia apenas com uma faixa e o congestionamento chegava a 4 km de extensão.



Segundo a Concer, o ônibus da Viação Útil vinha de Belo Horizonte com destino a Niterói e transportava 46 passageiros. Já o caminhão envolvido, era usado para transportar milho e tinha dois auxiliares e o motorista na cabine. Parte da carga de grãos caiu na estrada e precisou ser removida. O trecho onde o acidente ocorreu é conhecido como descida do Papagaio.

Em nota, a viação Útil informou que presta auxílio aos passageiros e informações para famílias através do telefone 0800 883 8830