Pomada modeladora de cabelo pode causar irritação e inchaço nos olhosFábio Rodrigues / Agência Brasil

Publicado 27/12/2023 10:20 | Atualizado 27/12/2023 10:25

Rio - Em dois dias, mais de 100 pessoas procuraram a emergência oftalmológica do Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, com queimaduras nas córneas causadas pelo uso de pomadas modeladoras de cabelo. Os pacientes relataram que, durante o banho, o produto escorreu para os olhos e causou irritação e inchaço.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), uma investigação foi iniciada para identificar quais as marcas dos produtos usados pelos pacientes e em quais estabelecimentos os penteados foram feitos ou os produtos adquiridos. Segundo a pasta, algumas marcas estão com a comercialização e uso suspensos, justamente por conterem insumos em sua composição que são considerados nocivos à saúde.



A SMS informou que na segunda-feira (25) e no dia seguinte, foram 83 e 167 atendimentos, respectivamente, sendo a maioria devido à lesões na córnea. Os principais sintomas apresentados são coceira nos olhos, vermelhidão, irritação, ardência, inchaço. Nos casos mais graves, a visão fica turva, até chegar ao ponto de cegueira temporária.