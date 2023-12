Arquivo. Réveillon em Copacabana terá efetivo de PMs 10% maior do que em 2022 - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 29/12/2023 09:53 | Atualizado 29/12/2023 09:55

Rio - A Polícia Militar montou um planejamento especial de policiamento para as festas de Réveillon que serão realizadas em todo o estado. Haverá um efetivo de 22.490 policiais militares e 4.415 viaturas atuando em todo o território fluminense, dos quais 8.659 foram mobilizados para a Região Metropolitana. O esquema tem início às 8h do próximo domingo (31), véspera de Ano Novo, e se estende até às 20h de segunda-feira (1º).



Em Copacabana, na Zona Sul do Rio, onde acontece a mais tradicional festa de Réveillon carioca, haverá 2.946 PMs na orla e em áreas de acesso mais próximas, o que representa um efetivo 10% maior que o do ano passado. Na região, vão atuar batalhões de área, em apoio ao 19ºBPM (Copacabana), e de unidades do Comando de Operações Especiais (COE) e do Comando de Policiamento Especializado (CPE). A celebração receberá 30 pontos de bloqueio, sendo 15 pontos de revista, com câmeras de reconhecimento facial e com 150 detectores de metais, 800 gradis e 15 canhões de luz.

A festa em Copacabana ainda terá quatro tendas, oito cabinas, além de 61 plataformas de observação, com 29 localizadas na faixa de areia e próximas ao espelho d'água, 15 no canteiro central e 17 no calçadão. Os PMs vão utilizar quadriciclos no patrulhamento na faixa de areia, além de 64 viaturas nas ações de prevenção do policiamento da área do bairro. A orla vai contar também com videomonitoramento em tempo real, com software de reconhecimento facial.

"O videomonitoramento urbano, que dessa vez conta com a inovação do reconhecimento facial, vai inaugurar uma nova estratégia, que facilitará o trabalho tanto da Polícia Militar quanto dos demais órgãos de Segurança Pública, em um dos momento mais importantes do ano para a cidade do Rio de Janeiro", explicou o Secretário de Estado de Polícia Militar, Coronel Luiz Henrique Pires.



O monitoramento com câmeras equipadas com dispositivo de reconhecimento facial será utilizado também nos pontos de revista de acesso à orla de Copacabana e na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. As equipes de monitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) vão receber as imagens em tempo real, por meio das câmeras instaladas em vias públicas, bem como os operadores das unidades operacionais e de três Carros de Comando Móvel, localizados em Copacabana, Leblon e Barra da Tijuca.



Ainda na capital, a Polícia Militar vai atuar em locais onde serão realizados grandes eventos públicos com queima de fogos, como Aterro do Flamengo, Penha, Ilha do Governador, Piscinão de Ramos, Parque Madureira, Praça das Juras, Sepetiba, Pedra de Guaratiba, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. No Boulevard Olímpico, na Praça Mauá, haverá controle de acesso, com pontos de revistas com detectores de metais.

Para oferecer mais segurança e orientar o tráfego nas principais rodovias estaduais, o Comando de Polícia Rodoviária (CPRv) mobilizou, entre esta sexta-feira (29) e a próxima segunda-feira (1º), 848 PMs e 67 viaturas. Além do efetivo nas ruas, a corporação prestará atendimento à população do Rio por meio do aplicativo 190 RJ, programado para outros três idiomas além do português, sendo eles inglês, francês e espanhol. O aplicativo Rede Mulher também poderá ser utilizado para o acionamento emergencial em casos de violência contra a mulher.

Em outros pontos da Região Metropolitana, como Niterói, Itaboraí e Maricá, haverá festas com shows e espetáculos pirotécnicos, assim como em cidades das Regiões dos Lagos e Serrana, Costa Verde e Norte e Noroeste fluminense. As áreas de maior aglomeração serão patrulhadas também por helicópteros e drones do Grupamento Aeromóvel (GAM). A ação da Polícia Militar será realizada em conjunto com agentes de Ordem Públicas municipais.