Acidente na Rodovia Rio-Santos deixou vítimas fatais - Divulgação / PRF

Publicado 30/12/2023 15:56 | Atualizado 30/12/2023 18:08

Rio - Um grave acidente na tarde deste sábado (30) deixou duas pessoas mortas e outras seis feridas, na Rodovia Rio-Santos (BR-101), altura de Mangaratiba, na Costa Verde.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, houve uma colisão frontal entre dois carros e uma moto, no Km 422. As duas pessoas que estavam na motocicleta faleceram. O condutor, de 66 anos, morreu na hora; já a passageira, de 56 anos, teve a morte confirmada no fim da tarde.

De acordo com a concessionária responsável pela Rodovia, a CCR RioSP, o acidente influenciou no tráfego, que fluiu com desvio, causando congestionamento. A PRF informou que a pista foi totalmente liberada às 16h.

Até o momento não há informações sobre o estado de saúde dos feridos, bem como a identidade das vítimas fatais.