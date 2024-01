Réveillon em Niterói teve queima de fogos em 5 pontos da cidade - Alex Ramos/Divulgação

Publicado 01/01/2024 10:43 | Atualizado 01/01/2024 11:10

Rio - O réveillon na Praia de Icaraí, em Niterói, contou com um público de 250 mil pessoas que saudaram a chegada do novo ano embalados com os maiores sucessos da carreira de Lulu Santos, atração principal da noite e no céu um show de luzes com formas de borboletas, girassóis e um grande arco-íris. Além disso, cinco pontos da cidade tiveram queima de fogos.

Durante toda a noite, as famílias puderam aproveitar para curtir ao som de artistas locais como as bandas Bicho Solto e Faixa Etária. O cantor sertanejo João Gabriel arrancou passinhos e suspiros da plateia. A energia subiu com a chegada da Bateria da Viradouro, escola de samba da cidade, que empolgou quem estava na orla.

As amigas e moradoras de Icaraí, Livia Viana Andrade e Aline Abreu dançaram os hits do sertanejo João Gabriel na areia. Para Lívia, é tradição passar a virada em Icaraí.

Já o motociclista, Galvani Buenos Batista veio de Leopoldina, em Minas Gerais, para assistir ao show da banda Faixa Etária.

“Já passei réveillon em Icaraí, mas é a primeira vez que vejo uma estrutura tão grandiosa para a festa. Estou aqui para entrar em 2024 com rock”, disse o motociclista.

Com o tema “Niterói 450 anos - O Futuro é Agora", a festa organizada pela Niterói Lazer e Turismo (Neltur) contou com cerca de 2 mil pessoas trabalhando na festa, incluindo guardas municipais, agentes de trânsito, enfermeiros, equipe de montagem do palco,produção dos shows, garis, entre outros envolvidos.

“Uma festa muito bonita, com uma quantidade grande de pessoas, celebrando em paz e com muita alegria a chegada de 2024. Estou muito feliz e orgulhoso pela organização. A Neltur e todas as equipes do município que participam do planejamento estão de parabéns. Que 2024 seja um ano muito próspero e feliz para todos”, celebrou o prefeito de Niterói, Axel Grael.

De acordo com o presidente da Neltur, André Bento, o espetáculo foi pensado com carinho para agradar a todos. Ele ainda destacou que o Réveillon é o maior evento da cidade e um investimento que causa impacto no turismo, movimentando ainda mais a economia local, seu polo hoteleiro, gastronômicos e serviços de transporte.

"Estou muito feliz em ver que tudo o que planejamos e alinhamos para essa grande festa, foi executado e tudo ocorreu dentro das expectativas, com segurança e tranquilidade. Estou muito satisfeito de ver que o público curtiu toda essa grande festa da virada, se divertindo muito. Que todos tenham um ano de 2024 com muita paz e harmonia!", exclamou Bento.

O planejamento do Réveillon foi feito também com os órgãos da Prefeitura, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.