Previsão indica chuva fraca e tempo nublado para os primeiros dias do anoMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 01/01/2024 11:56 | Atualizado 01/01/2024 15:25

Rio - O primeiro dia do ano amanheceu com céu nublado nesta segunda-feira (1º), e os próximos dias serão de chuva na cidade do Rio, segundo o Sistema Alerta Rio. Pela manhã, cariocas e turistas aproveitaram para caminhar e andar de bicicleta pela orla da praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Previsão do tempo

Na terça-feira (2), as temperaturas estarão em elevação, com máxima de 34°C e mínima de 18°C. No entanto, o tempo seguirá instável, com chuva fraca isolada, menor que 5 mm/h, durante a tarde e noite devido ao transporte de umidade do oceano para o continente. Os ventos estarão fracos a moderados, sendo mais intensos durante a tarde e noite.

Para quarta-feira (3), o tempo segue nebuloso, e os termômetros podem variar entre a máxima de 36°C e mínima de 20°C, mantendo-se instável influenciado pela formação de um sistema de baixa pressão no mar, próximo da costa, que pode ocasionar pancadas de chuva moderada, ocasionalmente forte, de forma isolada a partir da tarde até o período da manhã de quinta-feira (4). Ainda de acordo com o Alerta Rio, durante o dia, as temperaturas estarão em torno de 31 °C e mínima de 19°C, com ventos predominantemente moderados ainda na quinta-feira (4).

Já na sexta-feira (5), a condição do tempo será com céu ainda nublado, e a previsão indica chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia, podendo ultrapassar 10 mm/h em pelo menos um ponto da cidade. A temperatura máxima pode chegar a 29°C, e a mínima será de 19°C.

Na parte da tarde desta segunda-feira (1º), o céu estará variando entre nublado e encoberto, com previsão de chuva fraca isolada e ventos moderados durante a tarde e à noite, mantendo as temperaturas estáveis em relação ao dia anterior, com a máxima de 29°C e a mínima prevista de 19°C.