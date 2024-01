Pistola falsa foi encontrada na mochila do rapaz durante revista - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 01/01/2024 12:15

Rio - Um homem foi detido com uma pistola falsa, na noite deste domingo (31), ao tentar ultrapassar um dos pontos de revista da Polícia Militar na Praça Mauá, Região Portuária do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) realizam revistas com detectores de metal quando encontraram a arma falsa na mochila do suspeito.

Os policiais encaminharam o rapaz à 4ª DP (Praça da República), onde a ocorrência foi registrada. Na distrital, a arma foi apreendida e o homem liberado.

Palco na Praça Mauá

Uma das novidades do Réveillon carioca deste ano foi o palco da Praça Mauá, na Região Portuária. A festa, que teve início às 18h, foi montada ao lado do Museu do Amanhã. Segundo a Prefeitura, o evento foi marcado pela diversidade artística. A programação contou com Escolas de Samba, DJs, banda de Rock e outros.