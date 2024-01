Vídeo feito por moradores mostra o veículo em chamas - Reprodução

Vídeo feito por moradores mostra o veículo em chamasReprodução

Publicado 01/01/2024 12:46 | Atualizado 01/01/2024 12:52

Rio - Um carro pegou fogo na manhã desta segunda-feira (1) em um posto de gasolina na Rua Pinheiro Machado, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio. Apesar do susto, não houve feridos e as chamas foram rapidamente controladas pelo Corpo de Bombeiros.

Vídeos feitos por moradores mostram uma grande quantidade de fumaça do carro. Também é possível ver o fogo tomando conta do veículo e as pessoas preocupadas com a possibilidade de uma explosão.

Por volta das 7h, os bombeiros do quartel do Catete foram acionados e, pouco depois, o incêndio foi controlado. Até o momento, não há informação sobre o que causou o acidente. A via chegou a ser interditada, na altura da Rua Álvaro Chaves, sentido Centro.

Laranjeiras Pinheiro Machado . pic.twitter.com/UQiRpTgB09 — Plantão Baixada RJ (@PlantaoBaixadaa) January 1, 2024