Pedestre foi atropelado no km 172 da Rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti - Reprodução/TV Globo

Publicado 03/01/2024 07:24 | Atualizado 03/01/2024 11:25

Rio - Uma pessoa morreu, na madrugada desta quarta-feira (3), após ser atropelada por um veículo, no km 172 da Rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. De acordo com a EcoRioMinas, o acidente aconteceu no sentido Norte, às 4h19, e equipes da concessionária que administra o trecho estiveram no local, mas a vítima, ainda não identificada, não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima caminhava pela faixa da esquerda da via, quando foi atingida por um veículo. A ocorrência foi registrada na 39ª DP (Pavuna) e, de acordo com a Polícia Civil, a perícia foi realizada e o motorista aguardou a chegada do socorro no local. Ele foi ouvido na delegacia e não apresentava sinal de embriaguez. "Diligências estão em andamento para esclarecer o fato".

Por conta do atropelamento, as faixas 1 e 2 ficaram interditadas, provocando seis quilômetros de congestionamento e afetando, principalmente, quem deixava a Baixada Fluminense em direção à cidade do Rio. As pistas foram liberadas às 6h50.