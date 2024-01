Beneficiados pelo 'saidão' de Natal não retornaram aos presídios - Arquivo/Agência O Dia

Beneficiados pelo 'saidão' de Natal não retornaram aos presídios Arquivo/Agência O Dia

Publicado 03/01/2024 08:54 | Atualizado 03/01/2024 11:28

mais de 250 detentos liberados pelo benefício não retornarem às respectivas unidades prisionais. Rio - A secretária de Estado de Administração Penitenciária, Maria Rosa Lo Duca Nebel, recebeu um ofício, nesta terça-feira (2), do presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), o deputado Márcio Gualberto. O documento pede informações sobre as saídas temporárias de presidiários. A solicitação veio apósàs respectivas unidades prisionais.

Segundo o ofício, uma lista de 14 perguntas foi enviada à secretária, solicitando informações como, quais crimes foram imputados aos presos que receberam o benefício este ano, a quais facções criminosas eles pertenciam, que papeis desempenhavam, quantos deles usavam tornozeleira eletrônica, qual a periculosidade de cada um e quantos já foram recapturados.

Ao todo, 255 presos liberados pelo benefício de visita periódica ao lar, também conhecido como "saidão" de Natal, não retornaram às respectivas unidades prisionais até o último dia 30 e são considerados foragidos. Outros cinco receberam alvará de soltura, de acordo com os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) na segunda-feira (1º). Ainda de acordo com a Seap, foram beneficiados 1.785 presos. Os detentos deixaram a cadeia no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, para celebrarem o feriado com as famílias.

Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo ajuda da população em busca de localizar os criminosos que são considerados foragidos. Saulo Cristiano Oliveira Dias, o SL e Paulo Sérgio Gomes da Silva, o Bin Laden, apontados como chefes da maior facção criminosa do estado, estão entre os presos que receberam o benefício e não retornaram. Bin Laden chegou a chefiar o tráfico de drogas no Morro Dona Marta, em Botafogo, Zona Sul. Já Saulo ainda é considerado um dos principais gerentes de drogas do Complexo do Chapadão, que abrange comunidades entre os bairros de Costa Barros, Pavuna, Anchieta, Guadalupe e Ricardo de Albuquerque. Opedindo ajuda da população em busca de localizar os criminosos que são considerados foragidos.

A saída temporária está prevista em lei; o benefício, concedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), contempla os custodiados do regime semiaberto que têm autorização para trabalho externo ou saídas temporárias em datas festivas. Além disso, o preso deve apresentar bom comportamento e já ter cumprido pelo menos um sexto da pena.

Tornozeleira eletrônica

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) informou que não foi determinada a instalação de tornozeleiras eletrônicas nos apenados que tiveram o benefício da Visita Periódica ao Lar (VPL), porque, em períodos curtos de sete dias, como o do Natal, e em outras datas especiais, como Dia das Mães, o Estado não possui estrutura nos presídios para instalação em tempo hábil dos equipamentos. De acordo com o TJRJ, a instalação das tornozeleiras ocorre fora dos presídios, o que inviabiliza o processo nesses períodos curtos de saída.