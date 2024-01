Fornecimento de água para os bairros afetados pelo vazamento será normalizado de forma gradativa - Armando Paiva/Agência O Dia

Fornecimento de água para os bairros afetados pelo vazamento será normalizado de forma gradativaArmando Paiva/Agência O Dia

Publicado 03/01/2024 08:48 | Atualizado 03/01/2024 08:49

Rio - A Águas do Rio realiza, nesta quarta-feira (3), a repavimentação da Rua Barão do Flamengo, no Flamengo, na Zona Sul, após o vazamento de uma tubulação de grande porte. O caso aconteceu na madrugada de terça-feira (2) e deixou a via alagada e interditada, na altura da Praia do Flamengo. Além do bairro, as regiões do Catete, Glória, Lapa e parte de Laranjeiras, tiveram o abastecimento interrompido.

fotogaleria

De acordo com a concessionária responsável pelo serviço, o reparo no vazamento da tubulação foi finalizada na madrugada desta quarta-feira e, na manhã de hoje, equipes ainda estão no local para fazer a repavimentação do asfalto. O fornecimento de água para os bairros afetados está sendo retomado e a normalização ocorrerá de forma gradativa.



Também hoje, a Águas do Rio realiza repavimentação do asfalto da Rua Barão de Mesquita, esquina com a Rua São Francisco Xavier, na Tijuca, Zona Norte, onde um vazamento de água derrubou uma árvore em um táxi , no último sábado (30). Moradores afirmaram que a situação vinha acontecendo há mais de 30 dias e que água atingia diretamento o tronco, que acabou cedendo.

Segundo a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), equipes estiveram no local para realizar os cortes no tronco e isolaram a área, e a concessionária realizou o reparo, que foi concluído na terça-feira. A empresa informou que está em contato com o taxista para apurar o ocorrido. Além do motorista, um passageiro também estava no veículo, mas nenhum dos dois ficou ferido.