Rua Monte Alegre, em Santa Teresa, parcialmente fechada devido a obra de recuperação do ramal Paula MattosReprodução / Amast

Publicado 03/01/2024 11:02

Rio - Um trecho da Rua Monte Alegre, em Santa Teresa, Zona Sul da cidade, já está parcialmente interditada devido às obras de recuperação do ramal Paula Mattos. A reforma faz parte do projeto de reativação de percurso original do bonde de Santa Teresa , que começou nesta terça-feira (2).