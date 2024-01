Zonas Sul e Oeste foram as mais procuradas para o Réveillon - Fotos reprodução Internet

Zonas Sul e Oeste foram as mais procuradas para o RéveillonFotos reprodução Internet

Publicado 03/01/2024 11:40

Rio - A média de ocupação hoteleira na noite da virada, de 31 de dezembro para 1º de janeiro, foi de 87,13%, na cidade do Rio de Janeiro. Preferidos pelos turistas, os hotéis de Ipanema e do Leblon, na Zona Sul, foram 95% preenchidos durante o Réveillon. Os dados são do sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO).



A segunda mais lotação foi registrada na Zona Oeste, entre Barra da Tijuca, Recreio e Jacarepaguá, que teve 89% dos quartos preenchidos. Vindo logo atrás, em terceiro lugar, a preferência dos turistas foi pela região do Leme e Copacabana, com 88% de ocupação.



Abaixo da média da cidade ficaram Flamengo e Botafogo, com 84% e o Centro, com 79%.



Segundo o sindicato, esses números confirmam o ótimo desempenho que o setor hoteleiro esperava para esse Réveillon.



"Segurança e organização são componentes essenciais para conseguir atrair turistas e realizar uma festa espetacular, à altura das expectativas de cariocas e visitantes", declarou Alfredo Lopes, presidente do HotéisRIO.



No início de dezembro, o grupo já havia divulgado um balanço, que apontava a ocupação de 61,84% nos hotéis cariocas para a virada de ano. Na ocasião, os destinos mais procurados eram Copacabana e Leme, seguidos por Barra, Recreio e São Conrado.